लालू के अंग्रेजी ट्वीट का उड़ा मजाक, TWITTER यूजर्स ने जमकर लगाई कलास

पटनाः आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अंग्रेजी को लेकर ट्विटर पर यूजर्स ने जमकर मजाक उड़ाया है। दरअसल, अमरीकी नेता बर्नी सैंडर्स ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा, हम अपनी लड़ाई हार जाएंगे जब हम विभाजित या उदासीन होते हैं।

लालू ने बर्नी सैंडर्स के ट्वीट का हवाला देते हुए लिखा- Therefore I always say put ego's aside to keep fundamentalist at bay & to fight for justice & equality. (इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कट्टरपंथियों को दूर रखने के लिए और न्याय तथा समानता के खातिर लड़ने के लिए अहंकार को अलग रखना चाहिए)। लालू के इस अंग्रेजी ट्वीट को लेकर यूजर्स ने उनका खूब मजाक उड़ाया।